Marta Gonçalves e Sara Pestana foram nomeadas pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro para integrar o grupo de cinco representantes portugueses no Global Heroes of Hope 2027, uma iniciativa internacional da American Cancer Society.

Portugal estará também representado por José António Pereira e Emília Silva, nomeados pelo Núcleo Regional do Norte, e Paula Vilaverde, indicada pelo Núcleo Regional do Sul.

Os Heróis Globais da Esperança simbolizam a força, a coragem e a determinação das pessoas que enfrentam ou enfrentaram uma doença oncológica. Através dos seus testemunhos, dão visibilidade às experiências de quem viveu de perto a doença e procuram inspirar outras pessoas em circunstâncias semelhantes.

Os cinco representantes serão também os rostos portugueses do Relay For Life, conhecido em Portugal como «Um Dia Pela Vida», um projecto promovido pela Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), integrado num programa internacional da American Cancer Society. Actualmente, cerca de 37 países fazem parte deste movimento de sensibilização e mobilização na luta contra o cancro.

Os Heróis da Esperança assumem o compromisso de representar as respectivas organizações, participar nas actividades do programa internacional e mobilizar sobreviventes de cancro e cuidadores para se associarem às iniciativas de promoção da saúde e prevenção da doença.

O movimento Relay For Life nasceu na década de 1980, nos Estados Unidos da América, por iniciativa do cirurgião Gordon Klatt, que organizou uma angariação de fundos através de uma corrida, conseguindo reunir mais de 27 mil dólares. A iniciativa viria a crescer e a dar origem a um movimento internacional.