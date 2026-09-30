Vacinação contra a gripe alargada às crianças dos 2 aos 4 anos

A campanha de vacinação sazonal contra a gripe e a COVID-19 arrancou esta quarta-feira, no País e na Madeira, tendo este ano como principal novidade o alargamento da vacina contra a gripe às crianças entre os 2 e os 4 anos.

O início da campanha foi assinalado pela secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, durante uma visita ao Centro de Saúde do Bom Jesus, no Funchal. A vacinação é gratuita e dirige-se sobretudo à população mais vulnerável, procurando também reduzir a pressão sobre o Sistema Regional de Saúde, em particular os serviços de urgência, durante os meses de Inverno.

Para esta época, o Governo Regional investiu cerca de 800 mil euros na aquisição de 53 mil doses da vacina contra a gripe. Destas, 36 mil são de dose padrão e 17 mil de dose elevada, destinadas às pessoas com mais de 75 anos e aos utentes de lares. Estão ainda disponíveis 11.580 vacinas contra a COVID-19, asseguradas pelo Governo da República.

Ao justificar o alargamento da vacinação às crianças dos 2 aos 4 anos, Micaela Fonseca de Freitas chamou a atenção para o papel dos mais novos na transmissão do vírus no meio familiar. “As crianças estão nas creches, convivem com os pais e com os avós e acabam por transmitir o vírus. Ao vaciná-las, não só evitamos complicações nos mais novos, como protegemos os adultos e idosos da família”, afirmou.

A campanha abrange ainda pessoas com 60 ou mais anos, grávidas, doentes crónicos ou imunossuprimidos, profissionais de saúde, estudantes em estágio clínico, bombeiros e trabalhadores das áreas da pecuária e das florestas.

A vacinação decorre nos Centros de Saúde da Região, sendo aconselhado o agendamento prévio para facilitar a organização do atendimento. A secretária regional apelou à adesão da população, salientando a importância da vacinação para a protecção individual e colectiva.