Mega Apagão desafia Madeira e Porto Santo a desligarem as luzes para salvar cagarras

A SPEA-BirdLife desafia a população, empresas e instituições da Madeira e do Porto Santo a desligarem a iluminação exterior desnecessária no dia 30 de Outubro, entre as 20h00 e as 23h00, no âmbito do Mega Apagão, uma iniciativa que pretende reduzir os riscos enfrentados pelas cagarras juvenis nos seus primeiros voos em direção ao mar.

Nesta altura do ano, as aves, com apenas alguns meses de vida, abandonam os ninhos e iniciam os primeiros voos. A iluminação artificial pode desorientá-las e atraí-las para zonas urbanizadas, aumentando o risco de colisões com estruturas e de quedas em terra.

A redução da luz exterior desnecessária durante este período pode, assim, contribuir para diminuir estes perigos e aumentar as hipóteses de sobrevivência das aves marinhas.

"A forma como iluminamos as nossas cidades tem consequências para a biodiversidade, mas também está ao nosso alcance mudar essa realidade", afirma Cátia Gouveia, coordenadora da SPEA-BirdLife Madeira.

A responsável considera que iniciativas como esta permitem sensibilizar a comunidade para escolhas mais conscientes na iluminação nocturna e para a redução do seu impacto na natureza.

Entre as entidades que já manifestaram intenção de aderir ao Mega Apagão estão os municípios do Funchal, Santa Cruz, Câmara de Lobos e Machico, bem como o INATEL Porto Santo Hotel, o Grupo Cardoso, o Hotel Quinta da Serra e o Aeroporto da Madeira, que deverão reduzir a iluminação exterior durante o período da iniciativa.

A participação está aberta a todos os cidadãos, empresas e instituições, que podem registar o seu apoio através do formulário da Campanha Salve uma Ave Marinha.

O Mega Apagão integra um conjunto de medidas promovidas pela SPEA para combater os efeitos da poluição luminosa na biodiversidade nocturna. As campanhas de resgate de aves marinhas já estão em curso e prolongam-se até 5 de Novembro, mobilizando voluntários para ajudar as aves que acabam por cair em terra.

A associação promove também o galardão 'Noite com Vida', que distingue estabelecimentos que adoptam boas práticas de iluminação exterior e assumem um compromisso com a conservação da biodiversidade nocturna. Mais informações estão disponíveis no website do projecto LIFE Natura@night.

O projecto LIFE Natura@night é cofinanciado pelo programa LIFE da União Europeia e coordenado pela SPEA, contando com a participação de várias entidades regionais e nacionais dedicadas à conservação da natureza, à investigação e à gestão da iluminação.