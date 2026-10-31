Pedra de grandes dimensões atingiu esplanada na Baía dos Juncos

Uma pedra de grandes dimensões desprendeu-se da encosta da Fajã da Areia e caiu sobre a esplanada de um restaurante, na zona marginal da Baía dos Juncos, em São Vicente, na tarde de ontem, sexta-feira.

Apesar de haver pessoas no local no momento da queda, todas conseguiram afastar-se a tempo. O incidente provocou danos materiais, mas não causou feridos.

O pedregulho ficou imobilizado entre o estabelecimento e uma habitação vizinha, a poucos metros da estrada. O Serviço Municipal de Protecção Civil procedeu à remoção da pedra e à limpeza da zona.

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