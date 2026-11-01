Vacina como arma de protecção

Na Região, a campanha de vacinação sazonal contra a gripe começou a 30 de Setembro, e prolonga-se até ao final de Março de 2027. O objectivo é reforçar a protecção das pessoas com maior rico de desenvolver complicações associadas a estas infecções respiratórias. Até 25 de Outubro tinham sido administradas 19.102 doses, das quais 12.494 correspondem a vacinas a maiores de 65 anos, com numa taxa de cobertura de 21,4%.

Segundo o mais recente Boletim de Vacinação Sazonal, partilhado pela Direcção Regional de Saúde, referente ao período entre 30 de Setembro e 25 de Outubro, o total de vacinas administradas fixa-se nos 19.102, o que corresponde a uma taxa global de 7,2%.

Contudo, a vacinação sazonal foca-se em grupos de risco, sendo que no caso da gripe está recomendada a crianças dos 6 meses aos 4 anos, a pessoas com 60 ou mais anos, pessoas com patologias de risco, pessoas que vivem em contextos vulneráveis, e profissionais de saúde, entre outros grupos.

A vacinação é disponibilizada gratuitamente nos Centros de Saúde da Região, sendo que os horários e os procedimentos de atendimento são divulgados localmente por cada unidade de saúde. Para esta época, o Governo Regional investiu cerca de 800 mil euros na aquisição de 53 mil doses da vacina contra a gripe. Destas, 36 mil são de dose padrão e 17 mil de dose elevada.

A vacina de dose elevada está indicada para pessoas com 75 ou mais anos e para residentes em determinadas estruturas residenciais e de acolhimento. Até 25 de Outubro, foram administradas 6.862 vacinas de dose elevadas e 12.240 de dose normal.

Até ao momento, é Santana o concelho com a melhor taxa de cobertura, 15,1%, com um total de 1.004 vacinas administradas, seguindo-se a Calheta (11,2% e 1.302 vacinas). Os restantes concelhos apresentam taxas de cobertura abaixo dos 10%.

Fonte Direcção Regional de Saúde

A vacinação continua a ser uma das medidas mais eficazes para reduzir o risco de doença grave, hospitalização e morte associadas às infecções respiratórias. Ao protegermo-nos, contribuímos também para proteger quem está à nossa volta, em particular as pessoas mais vulneráveis. Uma decisão simples. Uma proteção para todos. Direcção Regional de Saúde

“Vacinar-se é um gesto de protecção individual e responsabilidade coletiva”, vinca a Direcção Regional de Saúde. Para além de proteger as pessoas mais vulneráveis, bem como a população em geral, ajuda a diminuir a pressão sobre os serviços de saúde nos meses de circulação dos vírus respiratórios.

Na Região, estão ainda disponíveis 11.580 vacinas contra a covid-19, asseguradas pelo Governo da República. O mais recente Boletim de Vacinação Sazonal da Covid-19 dá conta de uma taxa de cobertura regional de 1,2%. Foram administradas 3.322 vacinas até 25 de Outubro de 2026, todas elas a adultos, na sua maioria a maiores de 70 anos (2.074), faixa etária com uma taxa de cobertura de 5,1%.

Fonte Direcção Regional de Saúde

A administração das vacinas da gripe e da covid-19 pode ser simultânea, não sendo necessário respeitar qualquer intervalo de tempo. Contudo, o utente pode optar por lhe ser administrada uma vacina apenas, ou optar por uma primeiro e passado algum tempo escolher ser-lhe administrada a outra.

Campanha nacional

Simultaneamente, em Portugal continental decorre a campanha de vacinação sazonal Outono-Inverno 2026-2027, em unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS), farmácias comunitárias aderentes e em outros locais de vacinação previstos. Prolonga-se, igualmente, até 31 de Março de 2027.

O SNS adquiriu 2 milhões e 330 mil doses de vacinas contra a gripe de dose normal e 369 mil doses de vacinas de dose elevada, o que representa um aumento de 187 mil doses de vacinas de dose normal e de 12 mil doses de vacinas de dose elevada, face à campanha anterior.

Relativamente à vacinação contra a covid-19, a estratégia para 2026-2027 passa a estar mais direcionada para os grupos populacionais com maior risco de doença grave, hospitalização e morte. Mantém-se a vacinação primária ao longo de todo o ano, mas a sua elegibilidade fica restringida a grupos específicos de maior risco clínico.

A vacinação sazonal Outono-Inverno constitui a medida mais eficaz para prevenir doença grave, hospitalização e morte associadas à gripe e à covid-19, contribuindo igualmente para a redução da pressão sobre os serviços de saúde durante os meses de maior circulação dos vírus respiratórios, bem como, para reforçar a protecção dos profissionais e das pessoas que vivem ou trabalham em contextos de maior vulnerabilidade. Serviço Nacional de Saúde

É alargado o grupo da população abrangido pela campanha de vacinação sazonal no caso da gripe, do qual são exemplo, as crianças dos 6 meses aos 4 anos de idade, grávidas, pessoas com idade entre os 18 e os 59 anos com patologias de risco elegíveis e todas as pessoas com 60 ou mais anos de idade, entre outros.

Avisa o Infarmed – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde que, em paralelo, se verifica a nível europeu uma situação de escassez de vacinas contra a gripe. Em Portugal, esta situação reflecte-se numa disponibilidade limitada das vacinas destinadas à dispensa em farmácia comunitária, mediante prescrição médica, a pessoas não abrangidas pela campanha de vacinação sazonal.

Dada a disponibilidade limitada, que não se traduz numa limitação das doses destinadas às pessoas elegíveis no âmbito da campanha, e com vista a facilitar o acesso à vacina da gripe, o Infarmed recomenda que as doses disponíveis para dispensa mediante receita nas farmácias não sejam utilizadas em pessoas abrangidas pela campanha.

1 milhão e 300 mil pessoas

Mais um 1,3 milhões de pessoas receberam a vacina contra a gripe desde o início da campanha de vacinação sazonal de Outono-Inverno 2026-2027 em Portugal, a 30 de Setembro. Até 25 de Outubro, tinham sido administradas 1.339.486 doses de vacinas contra a gripe, das quais 689.106 em farmácias aderentes e 650.380 em unidades do SNS, segundo dados da Direcção-Geral da Saúde.

Entre as pessoas com 60 ou mais anos, mais de 1,1 milhões de pessoas já tinham sido vacinadas contra a gripe, correspondendo a uma cobertura de 35,24%. No grupo com 85 ou mais anos, este indicador atingiu 44,24%, com 177.882 pessoas vacinadas. Quanto à covid-19, mais de 600 mil pessoas fizeram a vacinação sazonal, com a cobertura mais elevada entre os maiores de 85 anos (27,3%) e a mais baixa na faixa dos 60 aos 69 anos (9,12%).

Como funcionam as vacinas

As vacinas contêm partes enfraquecidas ou inactivas de um determinado organismo (antigénio) que desencadeia uma resposta imunitária do corpo. As vacinas mais recentes contêm a matriz para produzir antigénios e não o próprio antigénio. Independentemente de uma vacina ser constituída pelo próprio antigénio ou pela matriz para que o corpo possa produzir o antigénio, esta versão enfraquecida não causará a doença na pessoa que recebe a vacina, mas desafia o seu sistema imunitário a responder como o teria feito na sua primeira reacção ao verdadeiro agente patogénico.

Quando alguém é vacinado, fica muito provavelmente protegido contra a doença em causa, mas não só. Podem, também, proteger quem não esteja vacinado. Quando existem muitas pessoas vacinadas na comunidade, o agente patogénico tem dificuldade em circular. Assim, quanto mais pessoas forem vacinadas, menor a probabilidade de as pessoas que não podem ser protegidas pelas vacinas correrem o risco de ficarem expostas aos agentes patogénicos perigosos. A isso chama-se imunidade de grupo.

Isto é especialmente importante para as pessoas que não só não podem ser vacinadas, mas podem ser mais susceptíveis a doenças para as quais existem vacinas. Não existe nenhuma vacina que confira 100% de protecção e a imunidade de grupo não confere protecção total a quem não possa ser vacinado com segurança. Ainda assim, com a imunidade de grupo, essas pessoas terão um grau de protecção considerável.