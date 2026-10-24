Homem acometido de AVC será evacuado do Porto Santo para a Madeira

Um homem de 66 anos foi acometido de um acidente vascular cerebral (AVC) quando se encontrava em sua casa, na zona do Campo de Cima, no Porto Santo. Quando detectaram os sintomas, os familiares chamaram os serviços de emergência, tendo sido mobilizado para o local uma equipa dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo.

Depois de estabilizada a vítima, foi transportada de ambulância para o Centro de Saúde do Porto Santo. Deverá ser evacuada nas próximas horas no helicóptero Merlin da Força Aérea para a Madeira, sendo depois encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.