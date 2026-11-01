Madeira com céu muito nublado e aguaceiros até ao fim da manhã

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Madeira terá hoje céu em geral muito nublado, com abertas a partir da tarde.

Estão previstos aguaceiros, mais frequentes até ao fim da manhã. O vento será fraco a moderado (10 a 25 km/h) predominando de Noroeste.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte as ondas serão de Noroeste com 1 a 2 metros. Na costa Sul as ondas serão de Sudoeste com 1 metro.

A temperatura da água do mar será de 22/23 graus.





