Sporting é o sétimo clube a mudar de treinador em 2026/27

O Sporting é o sétimo clube da I Liga de futebol a mudar de treinador em 2026/27, após ter anunciado hoje o início das negociações para a rescisão contratual com Rui Borges, campeão nacional em 2024/25.

No comando 'leonino' desde dezembro de 2024, quando tinha chegado do Vitória de Guimarães para substituir João Pereira, o técnico, de 45 anos, protagoniza a oitava troca esta temporada nos bancos no escalão principal.

Ao fim de 10 jornadas, o Sporting está no terceiro lugar, com 21 pontos, a nove do líder isolado e campeão nacional FC Porto e a um do Benfica, segundo classificado (menos um jogo), por entre o acesso à 'final four' da Taça da Liga e um arranque com duas vitórias e uma derrota na fase de liga da Liga dos Campeões - os 'leões' ainda não atuaram para a Taça de Portugal.

Antes do Sporting, Nacional, por duas vezes, Rio Ave, Arouca, Estoril Praia, Famalicão e Sporting de Braga mudaram de treinador em 2026/27.

O Nacional demitiu João Gião à quarta jornada e Alexandre Santos depois da oitava, estando agora com João Henriques, já depois de Bruno Abreu, da equipa de sub-19, ter assumido a liderança interina em duas partidas.

O Rio Ave trocou à sétima ronda o grego Sotiris Silaidopoulos por Vasco Seabra, que foi substituído no Arouca por Vítor Severino, antigo adjunto de Luís Castro e a estrear-se como treinador principal.

Entre a terceira eliminatória da Taça de Portugal e a nona jornada do campeonato, Estoril Praia e Famalicão replicaram a decisão tomada pelo Nacional em relação a Alexandre Santos e despediram Vasco Matos e Carlos Carvalhal, respetivamente, sendo que essas sucessões continuam a ser assumidas de forma provisória por Sérgio Raimundo, promovido dos sub-23 cascalenses, e o luso-cabo-verdiano Ricardo Silva, auxiliar minhoto.

Já o Sporting de Braga apostou em Franclim Carvalho, ex-adjunto de Artur Jorge, para render o espanhol Carlos Vicens, igualmente demitido após a oitava ronda, à qual se seguiu a estreia na fase de liga da Liga Conferência e um desafio em atraso na I Liga, num total de três derrotas consecutivas.

- Mudanças de treinador na edição 2026/27 da I Liga portuguesa de futebol:

Jornada Clube Sai Entra

4.ª Nacional João Gião Bruno Abreu (interino)

5.ª Nacional Bruno Abreu (interino) Alexandre Santos

7.ª Rio Ave Sotiris Silaidopoulos Vasco Seabra

7.ª Arouca Vasco Seabra Vítor Severino

8.ª Estoril Praia Vasco Matos Sérgio Raimundo (interino)

8.ª Famalicão Carlos Carvalhal Ricardo Silva (interino)

8.ª Sporting de Braga Carlos Vicens Franclim Carvalho

8.ª Nacional Alexandre Santos Bruno Abreu (interino)

10.ª Nacional Bruno Abreu (interino) João Henriques

10.ª Sporting Rui Borges A designar