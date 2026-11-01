Sporting anuncia saída do treinador Rui Borges

O treinador Rui Borges deixou o comando do Sporting, com o qual tinha contrato até junho de 2028, anunciou hoje o clube que ocupa o terceiro lugar da I Liga portuguesa de futebol.

"O Sporting informa que reuniu esta tarde com Rui Borges, tendo sido iniciadas conversações com vista à cessação do seu vínculo laboral. Tiago Fernandes assume, com efeitos imediatos, o comando técnico interino da equipa", informaram os vice-campeões nacionais, em comunicado.

O Sporting vai anunciar em breve o sucessor de Rui Borges, sendo que Paulo Fonseca, a orientar os franceses do Lyon desde janeiro de 2025, assumiu hoje haver uma possibilidade de ser o próximo treinador 'leonino'.

Rui Borges sai a dois dias da visita do Sporting aos ucranianos do Shakhtar Donetsk, em jogo da quarta de oito jornadas da fase de liga da Liga dos Campeões, que será disputado em Londres, devido à invasão da Rússia à Ucrânia, numa altura em que estava sob crescente contestação nos 'leões'.

As derrotas caseiras consecutivas frente aos austríacos do LASK Linz (3-2), para a terceira ronda da principal competição europeia de clubes, e ao Académico de Viseu (2-1), na nona jornada da I Liga, complicaram a situação da equipa 'verde e branca', que está a nove pontos do líder isolado e campeão nacional FC Porto ao fim de 10 jogos no campeonato.

O Sporting ainda reagiu nos últimos dias com triunfos seguidos na receção ao Marítimo (2-1), nos quartos de final da Taça da Liga, e na visita ao Casa Pia (2-0), em Rio Maior, na abertura da 10.ª jornada da I Liga, mas esses resultados foram insuficientes para que Rui Borges seguisse em funções.

O técnico natural de Mirandela, de 45 anos, deixa ao fim de dois anos o Sporting, ao qual chegou em dezembro de 2024, proveniente do Vitória de Guimarães, então para substituir João Pereira, que já tinha colmatado a saída de Ruben Amorim para os ingleses do Manchester United.

Nessa primeira época, o Sporting foi derrotado pelo Benfica na final da Taça da Liga, mas asseguraria uma 'dobradinha' que escapava há 23 anos, conquistando o título de campeão nacional, com mais dois pontos do que as 'águias', e ainda a Taça de Portugal, diante do eterno rival lisboeta.

Contudo, a época 2025/26, a primeira que Rui Borges iniciou, começou com a derrota para o Benfica na Supertaça, prosseguiu com a eliminação nas meias-finais da Taça da Liga frente ao Vitória de Guimarães e um segundo lugar na I Liga, resgatado na parte final, e culminou com o surpreendente desaire na decisão da Taça de Portugal frente ao Torreense, da II Liga.

Em contraste, o treinador contribuiu para que os 'verdes e brancos' chegassem apenas pela segunda vez na história aos quartos de final da principal prova europeia, ao caírem na Liga dos Campeões diante dos ingleses do Arsenal, um dos finalistas dessa edição em que a equipa 'leonina' bateu o agora bicampeão europeu e pentacampeão francês Paris Saint-Germain e inverteu uma eliminatória dada como perdida perante os noruegueses do Bodo/Glimt.

O Sporting foi o nono clube na carreira de Rui Borges, que iniciou este percurso no emblema da sua terra, o Mirandela, passou por Académico de Viseu, Académica, Nacional, Vilafranquense e Mafra, até se estrear na I Liga ao comando do Moreirense, em 2023/24.

Seguiram-se poucos meses ao serviço do Vitória de Guimarães, mas suficientes para colocar os vimaranenses nos oitavos de final da Liga Conferência em 2024/25, na antecâmara da transferência para Lisboa.