Marítimo perde com Santa Clara e já vai em oito jornadas seguidas sem vencer

O Marítimo perdeu, 0-2, com o Santa Clara em jogo da 10.ª jornada da I Liga disputado no Estádio do Marítimo.

Um triunfo justo da equipa açoriana que foi quase sempre melhor que o Marítimo ao longo da partida.

A formação verde-rubra viveu muito dos lances individuais, nomeadamente de Martín Tejón. Ao intervalo, o Marítimo já perdia por 0-1, com golo de Tiago Ribeiro, aos 36 minutos.

Na segunda parte, Vinícius marcou, aos 60, o segundo golo do Santa Clara. Com esta derrota, o Marítimo é 14.º com oito pontos. Na próxima jornada, o Marítimo joga, fora, com o Estoril.