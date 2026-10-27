Atropelamento em Santo António

Uma mulher de 65 anos foi atropelada esta manhã quando atravessava uma passadeira na Avenida da Madalena, na freguesia de Santo António, no Funchal.

Com o embate, a mulher foi projectada cerca de três metros, tendo sofrido um traumatismo num pé e escoriações num cotovelo.

A vítima foi socorrida pela Cruz Vermelha Portuguesa e transportada para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.