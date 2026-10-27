Atropelamento em Santo António
Vítima foi transportada para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça
Uma mulher de 65 anos foi atropelada esta manhã quando atravessava uma passadeira na Avenida da Madalena, na freguesia de Santo António, no Funchal.
Com o embate, a mulher foi projectada cerca de três metros, tendo sofrido um traumatismo num pé e escoriações num cotovelo.
A vítima foi socorrida pela Cruz Vermelha Portuguesa e transportada para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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