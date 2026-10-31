Incêndio em mato mobiliza bombeiros e 'heli' no Porto da Cruz
Fogo no sítio do Serrado levou à mobilização de bombeiros e helicóptero
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Um incêndio em mato deflagrou esta tarde no sítio do Serrado, na freguesia do Porto da Cruz, concelho de Machico.
O alerta foi dado pelas 13h30, tendo os Bombeiros Municipais de Machico mobilizado quatro operacionais, apoiados por um veículo de combate a incêndios, para o local.
Face à ocorrência, foi também mobilizado um meio aéreo para apoiar o combate às chamas.
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