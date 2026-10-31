Incêndio em mato mobiliza bombeiros e 'heli' no Porto da Cruz

Um incêndio em mato deflagrou esta tarde no sítio do Serrado, na freguesia do Porto da Cruz, concelho de Machico.

O alerta foi dado pelas 13h30, tendo os Bombeiros Municipais de Machico mobilizado quatro operacionais, apoiados por um veículo de combate a incêndios, para o local.

Face à ocorrência, foi também mobilizado um meio aéreo para apoiar o combate às chamas.