Bombeiros mobilizados de madrugada para incêndio na zona velha
Um incêndio num toldo na cobertura superior do Madeira Story Centre, na zona velha do Funchal, mobilizou ao início da madrugada desta segunda-feira três corporações de bombeiros e a PSP.
Segundo pudemos apurar, os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram 2 meios e 8 elementos, os Bombeiros Sapadores do Funchal empenharam 4 viaturas e 13 efectivos e os Bombeiros Sapadores também mobilizaram um tanque grua e respectiva tripulação, que tem sido requerida nos últimos incêndios devido à avaria dos meios semelhantes das duas corporações do Funchal.
Na Dom Carlos I, o aparato pouco depois da meia-noite foi grande, mas felizmente quando os meios chegaram ao local o fogo tinha sido extinto, tendo sido desmobilizados em pouco tempo.
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo