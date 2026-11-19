Durante o debate parlamentar sobre a Quinta da Piedade, o deputado Basílio Santos considerou estar perante um dos mais belos exemplares do património madeirense, mas também perante mais uma clara demonstração do desrespeito das autoridades regionais para com a população, sobretudo a do Jardim do Mar, na forma como todo este processo tem sido conduzido.

O JPP questionou a credibilidade do Governo Regional, alertando para o risco de mais um património público acabar entregue aos "interesses do costume", através de investimentos privados. "O património histórico não pode ser visto apenas como um activo financeiro", afirmou Basílio Santos, defendendo que a Quinta da Piedade deve permanecer na esfera pública e ao serviço da comunidade.

O deputado apontou ainda a valorização da Capela de Nossa Senhora da Piedade, a criação de espaços para artistas, a recuperação e valorização dos jardins e a dinamização comunitária como caminhos para devolver este património à população.

Discute-se agora o Projecto de Resolução PLM/XV/2026/318, que recomenda ao Governo Regional da Madeira a suspensão de qualquer alienação ou afectação da Quinta da Piedade a fins diferentes daqueles que justificaram a sua expropriação, defendendo a concretização do fim de utilidade pública através da instalação de respostas sociais destinadas às pessoas idosas.