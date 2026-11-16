Economia do mar continua a representar 12,1% da economia regional

A Economia do Mar continua a representar 12,1% da economia da Região Autónoma da Madeira. O peso deste sector é uma das principais conclusões do levantamento actualizado pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), divulgado hoje, 16 de Novembro, no âmbito do Dia Nacional do Mar, com dados maioritariamente até 2025. Este peso é igual ao do ano anterior (dados até 2024), que tinha registado um crescimento face aos anos anteriores (desde 2020 até 2023 o VAB 'Mar' representava 10,8%).

A compilação reúne indicadores estatísticos relacionados com o mar, cuja primeira edição conjunta foi publicada em 2021. A informação abrange áreas como a pesca, aquicultura, Registo Internacional de Navios, turismo de cruzeiros, transporte marítimo de passageiros e mercadorias, praias com Bandeira Azul, desporto federado e empresas de animação turística com actividades marítimas.

O documento integra ainda os dados da última Conta Satélite do Mar da Região, referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022.

Na pesca, os dados de 2025 mostram um aumento de 2,3% na quantidade de pescado descarregado, mas uma diminuição de 2,9% no respectivo valor. Na aquicultura, a produção cresceu 0,1%, enquanto o valor das vendas aumentou 7,1%.

Cruzeiros e transporte marítimo em crescimento

O Registo Internacional de Navios manteve a trajectória de crescimento em 2025, tanto no número de navios de comércio como de embarcações de recreio.

No turismo de cruzeiros, o número de passageiros em trânsito atingiu um novo recorde em 2025. Também o transporte marítimo de mercadorias apresentou uma evolução positiva, com o movimento a crescer 2,4%.

Na ligação marítima entre a Madeira e o Porto Santo, o número de passageiros aumentou 0,1% em 2025.

17 praias com Bandeira Azul

Na área ambiental, 17 praias da Região receberam a Bandeira Azul em 2026. Já no desporto federado, o número de atletas inscritos em modalidades relacionadas com o mar diminuiu na época 2024/2025.

O levantamento da DREM contabiliza ainda 192 empresas de animação turística com actividades marítimas registadas em Outubro de 2026, mais sete do que em 2025.

A informação agora divulgada reúne indicadores que se encontram distribuídos por várias áreas temáticas do portal da DREM, permitindo acompanhar a evolução de diferentes actividades ligadas à economia do mar na Região.