O PS apresenta, esta manhã, o Projecto de Resolução n.º PLM/XV/2026/318, que recomenda ao Governo Regional da Madeira a suspensão de qualquer processo de alienação ou afectação a outros fins da Quinta da Piedade, defendendo a concretização do propósito de utilidade pública que esteve na origem da sua expropriação: a criação de respostas sociais destinadas à população idosa.

Na apresentação da iniciativa, a socialista Sancha Campanella criticou as sucessivas alterações de posição do Governo Regional relativamente ao futuro do imóvel, sublinhando que o envelhecimento demográfico da Madeira exige respostas sociais concretas e devidamente planeadas.

“Primeiro um centro de dia, depois a alienação em hasta pública e, por fim, a transformação num centro cultural”, recordou a deputada, lamentando que a área social continue a ser desvalorizada nas opções do poder público.

O projecto de resolução recomenda ainda a realização de um levantamento das necessidades sociais da Região e a articulação com a Câmara Municipal da Calheta, as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e as Misericórdias, com vista à definição de um modelo de utilização sustentável da Quinta da Piedade, orientado para a criação de respostas de apoio à população idosa.