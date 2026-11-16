Feira dos Patudos no Jardim de Santa Luzia

O Jardim de Santa Luzia recebeu, ontem, mais uma edição da Feira dos Patudos, evento promovido pela Associação Vamos Lá Madeira e pela Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, naquela que é uma tarde dedicada à causa animal.

A iniciativa transformou aquele espaço verde, do ‘coração’ do Funchal, num ponto de encontro entre pessoas e animais, proporcionando, assim, momentos de convívio e partilha, num ambiente de proximidade e sensibilização para o bem-estar animal.

O programa incluiu uma feira solidária, um espaço dedicado à adopção, actividades desportivas, uma demonstração da equipa cinotécnica da GNR e um desfile canino, oferecendo diferentes oportunidades de participação e interação.



Mais do que um momento de convívio, a Feira dos Patudos procurou sensibilizar a comunidade para a importância da adopção responsável, incentivando o respeito, a protecção e os cuidados necessários ao bem-estar dos animais.



A iniciativa contou com o acompanhamento dos vogais da Junta de Freguesia, Bruno Bento e Sofia Camacho, reforçando o compromisso da freguesia com a valorização da causa animal e o apoio a iniciativas que promovem uma comunidade mais consciente e responsável.



A Junta de Freguesia agradeceu à Associação Vamos Lá Madeira, à GNR e a todos os que contribuíram para a realização de mais esta edição, com um reconhecimento especial aos tutores e aos seus patudos, que deram vida a uma tarde de partilha e sensibilização.