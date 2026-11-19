O Savoy Palace, no Funchal, e o Saccharum, na Calheta, estão novamente nomeados para os World’s Best Awards, promovidos pela revista norte-americana Travel + Leisure. A Savoy Signature, cadeia hoteleira que integra as duas unidades, concorre também na categoria de marcas hoteleiras (Hotel Brands).

Os prémios distinguem anualmente as preferências dos leitores da publicação em várias categorias, incluindo hotéis, resorts e marcas hoteleiras.

A votação para a edição de 2027 já está aberta e decorre até 22 de Fevereiro do próximo ano. Os leitores podem participar através da plataforma oficial dos prémios, seleccionando o Savoy Palace, o Saccharum e a Savoy Signature.

Na edição de 2026, o Savoy Palace foi eleito pelos leitores da Travel + Leisure como o melhor resort de Espanha e Portugal, distinção que reforça a presença da hotelaria madeirense nestes prémios internacionais.

A votação está disponível em wba.m-rr.com/home.