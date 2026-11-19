O debate parlamentar desta quinta-feira prossegue com a discussão de um projecto de resolução do PS que recomenda a adopção de uma Estratégia Regional para o Gás Natural Liquefeito (GNL) e Combustíveis Alternativos, com o objectivo de assegurar a transição energética, reforçar a segurança do abastecimento e promover a integração com as energias renováveis.

A proposta pretende ainda aproveitar as potencialidades da cadeia de abastecimento Sines-Madeira e as oportunidades de bunkering marítimo para navios de cruzeiro e de transporte de mercadorias no Atlântico.

Na apresentação da iniciativa, Gonçalo Leite Velho destacou que cerca de um quinto da electricidade produzida na Madeira já é assegurada através do gás natural. Em 2025, chegaram à Região 1.800 camiões-cisterna com este combustível.

Apesar das vantagens do GNL face ao fuelóleo, o socialista considera que continua por definir uma estratégia regional de médio e longo prazo para a utilização deste combustível.

Em concreto, aponta a falta de um documento regional autónomo e estruturado que estabeleça objectivos claros, um calendário de investimentos, cenários de transição para combustíveis neutros em carbono e uma articulação com os instrumentos nacionais de planeamento energético.

“A Madeira precisa de antecipar os desafios futuros” no âmbito da eficiência e da independência energética, defendeu Gonçalo Leite Velho.

Na discussão, o JPP considerou que a Madeira tem vindo a traçar o seu caminho no âmbito da transição energética, embora a um ritmo que considera lento. Luís Martins defendeu um maior investimento nas energias renováveis e o reforço dos apoios à aquisição de painéis fotovoltaicos, apontando o exemplo dos Açores, onde a comparticipação destes equipamentos chegou aos 100%.

O parlamentar defendeu, por exemplo, a criação de um terminal marítimo na zona da Vitória, o que permitiria reduzir os custos da operação de transporte do gás natural.

Já o social-democrata Carlos Fernandes lembrou que existe uma resolução do Governo Regional que determina uma estratégia e um plano de acção para esta área, considerando, por isso, que os socialistas deveriam ter retirado a iniciativa.

“Uma verdadeira estratégia energética não pode limitar-se a olhar para um combustível”, argumentou o deputado do PSD, que questionou ainda quem suportaria os investimentos previstos e quem assumiria os respectivos riscos financeiros.

Antes ainda, a deputada do Chega, Manuela Gonçalves, levantou dúvidas sobre os encargos financeiros associados à adaptação das infra-estruturas regionais para a utilização de combustíveis alternativos e questionou quem terá de suportar as despesas de uma eventual adaptação antecipada das infra-estruturas. "Quem vai pagar a factura dessa adaptação antecipada? Os contribuintes madeirenses?".

O deputado da Iniciativa Liberal, Gonçalo Maia Camelo, considerou que a Madeira não tem falta de acção no domínio energético, mas sim de uma estratégia devidamente definida. «Se as coisas correrem mal não será por falta de acção, mas sim por falta de estratégia», afirmou, apontando as posições que PS e PSD têm vindo a assumir sobre esta matéria.

Relativamente à proposta socialista, que considerou "bem fundamentada", o parlamentar observou, contudo, que a iniciativa poderá extravasar as competências da Assembleia Legislativa da Madeira.

Na sua intervenção, Miguel Castro, deputado independente, considerou que a antecipação do debate da proposta socialista por parte do Governo Regional constituiu "uma manobra". O parlamentar destacou os avanços registados no Porto Santo no domínio energético, mas defendeu que o investimento realizado deve ter reflexos concretos na factura energética dos residentes da ilha.

Relativamente ao Porto do Funchal, Miguel Castro alertou para a presença de navios que classificou como dos mais poluentes da Europa, defendendo que as principais infra-estruturas públicas da Região devem estar dotadas de equipamentos que permitam a utilização de energias mais limpas.