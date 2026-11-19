Maria Isabel Santos integrou a Comissão Especializada Temporária para a Longevidade (CETL) do Conselho Económico e Social (CES), assegurando a representação da Região Autónoma da Madeira nos trabalhos dedicados aos desafios colocados pelo aumento da esperança de vida.

Segundo nota do Juntos Pelo Povo (JPP), emitida hoje, a Comissão reuniu representantes de diferentes setores com assento no CES, com o objectivo de acompanhar e apreciar dois projectos de âmbito nacional: o Parecer "Novas Sociedades Longevas" e a Carta das Cidades e Comunidades Amigas da Longevidade.

No âmbito da CETL, a representante madeirense acompanhou a discussão das sucessivas versões do Parecer "Novas Sociedades Longevas", aprovado sem votos contra pelo Plenário do CES, a 16 de Novembro, na Sala do Senado da Assembleia da República, em Lisboa.

O documento resulta de um projecto promovido pelo CES e sustentado por três estudos dedicados à Economia da Longevidade, à Esperança de Vida e aos Anos de Vida Saudável e à Economia do Cuidado. Pretende contribuir para a reflexão sobre as transformações associadas ao aumento da longevidade e para a definição de respostas públicas adequadas a uma sociedade em que se vive cada vez mais tempo.

A Comissão acompanhou igualmente os trabalhos relativos à Carta das Cidades e Comunidades Amigas da Longevidade, desenvolvida pelo CES em colaboração com a Universidade de Aveiro. O documento pretende apoiar a concepção e implementação de políticas públicas e respostas territoriais orientadas para o bem-estar ao longo da vida e para a promoção de uma cultura de longevidade saudável.

A participação de Maria Isabel Santos permitiu assegurar a presença da Madeira neste espaço de reflexão, onde estão em análise questões como a proximidade das respostas, o acesso aos cuidados, as desigualdades territoriais e a organização dos serviços, que assumem características próprias nos diferentes territórios.

Com a aprovação do Parecer em Plenário, ficou concluída uma das principais etapas do processo em torno das "Novas Sociedades Longevas". O documento deverá ser divulgado pelo CES, enquanto prosseguem os trabalhos relativos à Carta das Cidades e Comunidades Amigas da Longevidade.

Assistente social, doutorada em Serviço Social e pós-doutorada em Desenvolvimento Humano Integral pela Universidade Católica Portuguesa, Maria Isabel Santos desenvolve actividade académica e de investigação nas áreas das políticas sociais, do desenvolvimento humano, da história e identidade do Serviço Social e dos desafios societários contemporâneos. No JPP, coordena o Gabinete de Estudos e Estratégia, estrutura dedicada à análise, reflexão e apoio à formulação estratégica do partido.