A Orquestra Clássica da Madeira promove, esta quarta-feira, 18 de Novembro, pelas 21 horas, um concerto de música de câmara protagonizado pelo Quinteto de Sopros 'Atlântida', no Savoy Palace, no Funchal.

Sob o lema 'Música e Cultura aspirando excelência!', o espectáculo apresenta um programa que percorre os períodos romântico e moderno, reunindo obras de compositores de diferentes nacionalidades.

O concerto começa com 'Morning Mood', de Edvard Grieg, uma das peças mais conhecidas da obra 'Peer Gynt', seguindo-se 'Pavane', de Maurice Ravel, e 'Adagio e Scherzino', do compositor português Joly Braga Santos.

Antes do intervalo, será ainda interpretada 'Three Sea Shanties', de Malcolm Arnold, uma composição inspirada em canções de marinheiros. A segunda parte inclui 'Pastorale', de Amy Beach, 'Walking Tune', de Percy Grainger, e 'Dance Suite', de Norman Hallam, esta última marcada por influências do jazz.

O Quinteto de Sopros 'Atlântida' é constituído por cinco músicos da Orquestra Clássica da Madeira: Pedro Camacho, na flauta, Louise Whipham, no oboé, José Barros, no clarinete, Manuel Balbino, no fagote, e Rúben Silva, na trompa.

A iniciativa integra a programação da Orquestra Clássica da Madeira, que nesta temporada assinala 63 anos de existência, e resulta da parceria mantida desde Setembro de 2023 com o grupo Savoy Signature, através da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas.