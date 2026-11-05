Ex-autarca de São Pedro acusado de peculato

A notícia que faz a manchete da edição do seu DIÁRIO desta quinta-feira dá conta de que ex-autarca de São Pedro foi acusado de peculato. António Gomes, ex-presidente de junta de freguesia, eleito pela coligação Mudança/Confiança, é acusado, pelo Ministério Público, de 29 crimes.

Estado não deve atrapalhar. A 37.ª edição das ‘500 Maiores e Melhores Empresas da Madeira’ atribuiu ontem 83 distinções, numa cerimónia onde o secretário de Estado da Economia, José Rui Ferreira, deixou a promessa de o Governo da República defender a Madeira na negociação do quadro financeiro da União Europeia. Saiba, nestas páginas, tudo o que se passou na cerimónia que decorreu no Savoy Palace.

E no Dia Nacional do Cuidador Informal, três mulheres falam das consequências pessoais e profissionais e alertam para a necessidade de apoios para quem toma conta dos pais, naquele que é um trabalho a tempo inteiro.

Em entrevista, Liliana Rodrigues, professora da Universidade da Madeira, fala do seu novo livro ‘Filosofia, Educação e Política’, apontando que a “democracia vive de liberdade e contraditório”.

Os destaques desta edição fecham com Multas sem papel. O Comando Regional da PSP aposta na modernização dos processos.

Estas e outras notícias pode ler na edição do seu DIÁRIO desta quinta-feira, disponível tanto em suporte papel, como e-paper. Para acompanhar esta jornada informativa, ligue-se ao dnoticias.pt ou outra a rádio TSF-Madeira.

Bom dia, com boas leituras!