Montenegro acusa Rutte de estar "completamente desfasado" da realidade de Portugal

O primeiro-ministro acusou hoje o secretário-geral da NATO de ter voltado a fazer declarações infelizes e ligeiras sobre a postura de Portugal, considerando que está "completamente desfasado" da realidade nacional.

O primeiro-ministro reagia a declarações que Mark Rutte fez hoje, à chegada à cimeira da Comunidade Política Europeia (CPE), em Dublin, nas quais afirmou que se referia às populações e não aos políticos quando, na terça-feira, disse que há em Portugal e Espanha quem considere que a guerra na Ucrânia é distante.

Para Luís Montenegro, estas novas declarações do secretário-geral da NATO são, "tal como as primeiras, manifestamente infelizes, ligeiras e mostram um desconhecimento completo daquilo que é a realidade política e social em Portugal".

"Ele está completamente desfasado da realidade neste caso e só posso lamentar isso profundamente", insistiu o primeiro-ministro, lamentando que Rutte "não tenha o cuidado de aprofundar o conhecimento da realidade portuguesa para não dizer estas coisas".

"Porventura estará mal informado ou tenha uma perceção errada relativamente àquilo que é o acompanhamento do povo português", disse.

O primeiro-ministro frisou que o Governo, os órgãos de soberania e todas as autoridades portuguesas têm estado "na primeira linha" do apoio político, económico e militar à Ucrânia e do repúdio à invasão russa e salientou que o povo português "acompanha manifestamente, de uma forma esmagadora, esta posição das autoridades portuguesas".

"Só para termos uma ideia do que estou a dizer: a média europeia de adesão a estes princípios anda na casa dos 76%. Em Portugal, esse volume de apoio à Ucrânia e de repúdio à atitude da Rússia é de 92%, é aliás mais alto do que nos próprios Países Baixos, o país de origem do secretário-geral da NATO", destacou.

Questionado se já falou com Rutte sobre este assunto, Montenegro respondeu: "Ainda não falei com ele, mas não tenho nenhum problema em dizer-lhe que, nesta ocasião, foi infeliz, foi ligeiro, foi desconhecedor de uma realidade que devia conhecer com maior proximidade".

"Nós podemos estar distantes da Polónia, da Ucrânia ou da Rússia do ponto de vista geográfico, mas nós estamos muito próximos, nós estamos em cima daquilo que é a pressão que, nomeadamente os nossos aliados, estão a sofrer naquele espaço", disse.

Nas declarações que fez hoje de manhã, Mark Rutte afirmou que não tem "qualquer crítica a fazer a Portugal ou a Espanha", considerando que os dois países estão a fazer "exatamente aquilo que é preciso: aumentar a despesa em defesa e reforçar a capacidade de produção da indústria de defesa".

"O que tenho vindo a dizer é que, em toda a Europa, e não apenas em Portugal ou Espanha, por vezes as populações -- não os políticos, mas as pessoas dentro dos países -- têm a perceção de que existe uma diferença entre os países do leste, como a Estónia e a Polónia, e os restantes", afirmou.

Na terça-feira, numa entrevista a uma estação televisiva neerlandesa, o secretário-geral da NATO tinha acusado Espanha e Portugal de dizerem que o conflito na Ucrânia "é longe".

Essas declarações foram criticadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, que lamentou que Mark Rutte se "pronuncie com tanta ligeireza" sobre o assunto.