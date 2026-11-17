O Clube Palheiro Golfe reúne-se esta sexta-feira, 20 de Novembro, pelas 16h30, em Assembleia Geral Extraordinária, para eleger os órgãos sociais para o mandato de 2026–2028. Avelino Silva encabeça a única lista apresentada, como candidato à presidência da Direção.

Com uma longa experiência no dirigismo desportivo regional e nacional, Avelino Silva presidiu à Associação de Natação da Madeira entre 2012 e 2024, tendo posteriormente assumido funções como diretor de eventos internacionais da Federação Portuguesa de Natação e mais recentemente integrado a direcção da Associação de futebol da Madeira assumindo o cargo de vice-presidente.

Praticante de golfe e com uma ligação de vários anos ao Palheiro, o candidato alia o conhecimento da modalidade à experiência de gestão associativa e organização de eventos desportivos. O ato eleitoral assinala uma nova etapa na vida do clube, após 13 anos de presidência de Duarte Rodrigues.

A atividade do Clube Palheiro Golfe reúne as vertentes desportiva, social e formativa, através da organização regular de torneios e de uma academia de formação de jovens que funciona desde 2009. Este trabalho constitui uma base para a próxima fase do clube e para a continuidade do seu contributo para o desenvolvimento do golfe na Madeira.