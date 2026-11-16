Montenegro alerta que manifestações podem dar "ideia errada" do país

O primeiro-ministro alertou hoje que as manifestações podem uma "ideia errada" do país, apesar de não questionar a legitimidade ou a opinião de quem protesta.

"É muito fácil protestar e é muito fácil fazer uma manifestação, mas o que é difícil é resolver os problemas que, muitas vezes, estão na génese desse protesto e dessa manifestação", afirmou Luís Montenegro na cerimónia de lançamento da primeira pedra do VGP Park de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

Durante um discurso de mais de 20 minutos, Montenegro afirmou que, em contexto de manifestações de rua, às vezes, pode dar-se uma "ideia errada" da situação do país que se está a construir.

"Isto não significa desrespeito por quem emite uma opinião política, é legítimo", assinalou.

Apesar da legitimidade dos protestos, Montenegro considerou ser necessário relativizar a sua importância.

"Não estou a dizer que não é legítimo [emitir opinião e posição], claro que é legítimo, não estou a dizer que devemos diminuir a sua importância, mas também temos de a relativizar", insistiu.