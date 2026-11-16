Montenegro alerta que manifestações podem dar "ideia errada" do país

O primeiro-ministro alertou hoje que as manifestações podem dar uma "ideia errada" do país, apesar de não questionar a legitimidade ou a opinião de quem protesta.

"É muito fácil protestar e é muito fácil fazer uma manifestação, mas o que é difícil é resolver os problemas que, muitas vezes, estão na génese desse protesto e dessa manifestação", afirmou Luís Montenegro na cerimónia de lançamento da primeira pedra do VGP Park de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

Durante um discurso de mais de 20 minutos, Montenegro afirmou que, em contexto de manifestações de rua, às vezes, pode dar-se uma "ideia errada" da situação do país que se está a construir.

"Isto não significa desrespeito por quem emite uma opinião política, é legítimo", assinalou.

Apesar da legitimidade dos protestos, Montenegro considerou ser necessário relativizar a sua importância.

"Não estou a dizer que não é legítimo [emitir opinião e posição], claro que é legítimo, não estou a dizer que devemos diminuir a sua importância, mas também temos de a relativizar", insistiu.

Em sua opinião, a "grande maioria" das pessoas que hoje emite uma opinião negativa da situação não acredita neste modelo, nem neste Governo PSD/CDS-PP, mas também já não acreditava antes.

Luís Montenegro afirmou que há também pessoas de vários quadrantes que têm as suas convicções muito profundas e não vão mudar.

"O que nós não podemos é achar que todo o país tem esse entendimento. Não tem. Ainda bem que não tem porque o país que nós defendemos não precisa de uma revolução, o país que nós defendemos não precisa da anarquia, nem do caos", salientou.

O país que o Governo defende precisa de serenidade, inteligência e ambição, reforçou.

Segundo o primeiro-ministro, para haver mais oferta de habitação, mais investimento, melhores salários e meios para poder pagar as despesas no final do mês é preciso dinamizar a economia, atrair investimentos e trabalhar.

"É preciso que o contexto de criação de riqueza seja de facto efetivo e favorável", frisou.

A pobreza, seja ela financeira, económica, ambiental, energética e habitacional, só se resolve com a criação de riqueza, assinalou.

"Nós temos de ajudar as pessoas a sair dos momentos de maior vulnerabilidade, de maior dificuldade. Mas, se nós não criarmos os alicerces para termos mais instrumentos e mais meios no futuro para resolver os seus problemas nós, a médio prazo, só vamos agudizar esses problemas", entendeu.

Por isso, apontou, é preciso ter muita capacidade para ouvir, mas muito mais capacidade para decidir e para fazer.

"Porque não é só a falar que nós resolvemos os problemas que temos pela frente", concluiu.