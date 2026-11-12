França ameaça Rússia com mais sanções europeias após proibições a jornalistas e deputados

O ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Noël Barrot, ameaçou ontem a aplicação de mais sanções europeias à Rússia, após Moscovo ter negado a entrada a dois jornalistas e dois deputados franceses.

Numa mensagem na rede social X, Barrot criticou a decisão das autoridades russas de impedir a entrada de jornalistas do Le Monde e do Ouest France, bem como dos deputados Arthur Delaporte e Sacha Houlié.

A decisão de Moscovo explica-se pelo facto de os quatro se terem destacado "na proteção da nossa democracia contra as tentativas russas de interferência no nosso debate público", adiantou.

Barrot assinalou que o facto de Moscovo ter apresentado a medida como uma resposta à expulsão da França, em julho, da jornalista russa Xenia Fiódorova --- acusada de ser uma propagandista do Kremlin --- confirma "os laços que mantém com as autoridades russas".

O ministro acrescentou que, do lado europeu, a posição é "clara": desde 2022 que os parlamentares russos que apoiam a "guerra de agressão contra a Ucrânia" estão impedidos de entrar na União Europeia.

Além disso, "a partir de segunda-feira, adotaremos novas sanções europeias contra a Rússia", frisou.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, justificou a decisão com o facto de os jornalistas e deputados terem "insistido na expulsão de Fiodorova".

Zakharova assegurou que "nenhuma ação inamistosa" contra a Rússia "ficará sem uma resposta adequada".

Em julho, as autoridades francesas ordenaram a Fiodorova que abandonasse o país após a terem acusado de difundir informação falsa e propaganda a favor do Kremlin, a presidência russa.

O Ministério do Interior da França alegou na altura que as ações imputadas a Fiodorova atentavam contra o Estado francês e minavam a confiança nas instituições europeias e francesas, segundo a agência espanhola EFE.

Fiodorova foi responsável pela edição francesa da cadeia estatal de televisão russa RT (Russia Today), cujas emissões foram proibidas na União Europeia (UE) após a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

A diplomacia russa disse na altura da expulsão que a medida não era uma surpresa, alegando que a França andava há algum tempo a procurar "a pegada russa por trás de todos os problemas do país".

Depois da suspensão das emissões da RT na Europa, Fiodorova começou a colaborar com os meios de comunicação franceses CNews, Europe 1 e Le Journal du Dimanche.

No final de setembro, a UE aprovou sanções contra Fiodorova que incluíram a proibição de entrada no território dos 27 países-membros e o congelamento dos seus ativos em entidades bancárias europeias.