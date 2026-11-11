Chuva já superou nível vermelho em sete estações da Madeira

A precipitação associada à depressão Charles já ultrapassou os limiares meteorológicos correspondentes ao aviso vermelho em sete estações da Madeira, segundo a análise dos registos do IPMA disponíveis até à 1 hora desta quarta-feira.

O valor mais impressionante pertence ao Chão do Areeiro, onde foram acumulados 230,5 litros de chuva por metro quadrado em apenas seis horas, um registo quase quatro vezes superior aos 60 milímetros que constituem o limiar de referência para o aviso vermelho do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

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Na mesma estação, a precipitação atingiu 49,6 milímetros numa única hora, no registo da 1 hora da madrugada. Já anteriormente tinham sido contabilizados 47,6 milímetros às 21 horas e 44,7 milímetros às 22 horas de terça-feira, todos superiores ao limiar vermelho de 40 milímetros por hora.

Sete estações ultrapassaram os 60 milímetros em seis horas

Além do Chão do Areeiro, outras seis estações registaram acumulados de precipitação em seis horas superiores ao critério de aviso vermelho.

No Santo da Serra foram contabilizados 124,4 milímetros, seguindo-se o Pico do Areeiro, com 123,9, o Pico Alto, com 116,7, e São Vicente, com 116,6 milímetros. O Monte, no Funchal, registou 83,6 milímetros, enquanto os Prazeres, na Calheta, atingiram 70,8 milímetros.

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Estes valores mostram que a chuva mais intensa não ficou concentrada num único ponto da ilha, atingindo diferentes zonas altas e vertentes da Madeira.

Também o vento tem atingido intensidades significativas. O registo mais elevado entre as estações com dados disponíveis foi de 128 quilómetros por hora no Chão do Areeiro, às 23 horas de terça-feira.

No mesmo horário, o Caniçal registou uma rajada de 126 quilómetros por hora, enquanto a estação meteorológica do Aeroporto da Madeira atingiu os 102 quilómetros por hora.