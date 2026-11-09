Vacinas da gripe para pessoas com receita estão em ruptura

As vacinas contra a gripe destinadas às pessoas que não são abrangidas pelos grupos de risco estão em rutura em Portugal, confirmou hoje a presidente da Associação Nacional das Farmácias (ANF).

Neste momento, as vacinas do chamado contingente privado "já não estão disponíveis nas farmácias", que receberam este ano cerca de 50 mil doses, uma redução significativa face às cerca de 300 mil de 2025, adiantou Ema Paulino à Lusa.

Em causa estão vacinas que são adquiridas diretamente pelas farmácias aos distribuidores farmacêuticos e que se destinam a pessoas que têm receita médica, mas que não estão incluídas nos grupos prioritários definidos pela Direção-Geral da Saúde.

A atual campanha de vacinação sazonal, que arrancou no final de setembro nos centros de saúde e nas farmácias, abrange um grupo alargado da população que não necessita de receita médica, caso das crianças dos 6 meses aos 4 anos, das grávidas, das pessoas entre os 18 e os 59 anos com patologias de risco elegíveis e de todas com 60 ou mais anos.

Para a vacinação no âmbito dessa campanha, as farmácias têm vacinas disponíveis, verificando-se até uma quantidade ligeiramente superior à do ano passado, assegurou Ema Paulino.

Segundo a presidente da ANF, a informação avançada por um dos laboratórios farmacêuticos é que poderão chegar mais vacinas para o contingente privado no final deste mês ou no início de dezembro, mas, caso isso se confirme, "não será em grande quantidade".

Ema Paulino atribuiu a escassez de vacinas a adquirir pelas farmácias a uma "circunstância internacional", uma vez que a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou quais as estripes que as novas vacinas tinham de integrar já num "calendário muito avançado".

Além disso, a indústria farmacêutica enfrentou problemas de produção, optando por canalizar, em primeiro lugar, as vacinas para as campanhas nacionais definidas pelas autoridades de saúde de cada país, referiu.

"O que sobrou colocou no contingente privado, mas já foi muito pouco", salientou a presidente da ANF, adiantando que essas vacinas se destinam a pessoas que têm patologias que não estão identificadas como as mais sensíveis, mas que o médico aconselha a vacinação, ou então no âmbito da medicina do trabalho, com empresas a optarem por disponibilizar vacinas aos seus colaboradores numa perspetiva de redução do absentismo laboral.

No início deste mês, mais de 1,6 milhões de pessoas já tinham sido vacinadas contra a gripe, das quais cerca de 810 mil nas farmácias que aderiram à campanha sazonal que decorre em cerca 3.500 pontos de vacinação, entre os quais mais de 2.550 farmácias aderentes.

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) adquiriu cerca de 2,3 milhões doses de vacinas contra a gripe de dose normal e outras 369 mil de dose elevada.