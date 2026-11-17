Cerca de 15.000 pessoas foram presas em França durante as recentes manifestações de estudantes do ensino secundário e as contra o custo de vida, revelou hoje o ministro da Justiça Gérald Darmanin no Parlamento.

Darmanin indicou que 7.184 pessoas, incluindo 2.661 menores, foram detidas durante as manifestações de fim de semana "contra a vida cara" desde 17 de outubro, algumas das quais degeneraram em violentos distúrbios. Além disso, 8.000 pessoas foram detidas durante as manifestações de estudantes sobre as condições nas escolas.

Relativamente às manifestações de sábado contra a vida cara, as detenções resultaram em 3.053 processos.

O ministro da Justiça também registou 466 penas de prisão, incluindo 195 efetivas e 111 com mandado de detenção, ou seja, com prisão imediata após o julgamento.

"Dois terços destes números são apenas do dia 17 de outubro passado", marcado pela violência, precisou Darmanin.

Sobre o movimento dos liceus, "houve praticamente o mesmo número de detenções" que para as manifestações de sábado, referiu também o ministro. "Mas só houve três detenções provisórias entre 8.000: três que dizem respeito a três adultos, três por agressões a polícias ou agentes da Educação Nacional", acrescentou.