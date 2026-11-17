Mais de 100 mil pessoas voltaram a protestar hoje em França, com um vasto leque de reivindicações, em manifestações heterogéneas que juntaram estudantes do ensino secundário e universitário, funcionários públicos, reformados e trabalhadores do setor privado.

Convocada pelos sindicatos da administração pública, para obter aumentos salariais e uma revalorização das carreiras, a jornada de contestação reuniu, segundo estes, mais de 500 mil pessoas, 175 mil das quais em Paris.

O Ministério do Interior, por sua vez, contabilizou 146 mil manifestantes em todo o país, e o Comando da Polícia Metropolitana registou 28 mil na capital.

No sul de França, em Marselha e Toulouse, saíram à rua cerca de 5.000 pessoas, de acordo com a polícia local, e 80 mil e 20 mil, respetivamente, segundo os sindicatos - números inferiores aos registados a 05 de novembro.

Milhares de pessoas marcharam também por Lille, Lyon, Bordeaux, Estrasburgo, La Rochelle e Metz, cidades onde também se verificou uma menor adesão que em protestos anteriores.

O Governo indicou que menos de 3% dos funcionários públicos fizeram hoje greve, incluindo trabalhadores dos ministérios, das autarquias e das reitorias. A 05 de novembro, o número de grevistas atingiu quase 10%.

Os jovens mantiveram uma forte mobilização, depois de a "Interfac IDF", que se apresenta como uma assembleia-geral de estudantes das faculdades da região de Paris, e a intersindical da juventude terem anunciado a sua adesão à jornada de contestação.

A líder da Confederação Geral do Trabalho (CGT), Sophie Binet, solicitou que o Governo receba todos os sindicatos (representantes dos trabalhadores do setor privado, do setor público e jovens), para "fazerem anúncios imediatos à altura" da situação, argumentando: "Só a resposta às nossas reivindicações porá fim à contestação".

Na sexta-feira, os sindicatos da função pública expressaram descontentamento com a nova recusa do Governo em conceder aumentos de salários gerais, alguns dias após o anúncio de um ajustamento do salário mínimo para os trabalhadores do setor privado, criticando as medidas do Governo quanto aos salários baixos por não responderem à urgência da situação.