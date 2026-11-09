Portugal admite considerar candidato português a lugar no conselho do BCE

O ministro das Finanças admitiu hoje que, se houver oportunidade, o Governo "não deixará de propor um português" para um dos futuros lugares vagos no Conselho Executivo do Banco Central Europeu (BCE), além do da presidente.

"Nós iremos analisar em conjunto e se houver oportunidade de propor um português para um desses lugares, não deixaremos de o fazer", disse Joaquim Miranda Sarmento.

Falando à imprensa portuguesa em Bruxelas no dia em que o Eurogrupo faz um balanço sobre candidatos à sucessão de Lagarde no BCE, equacionando também uma apreciação em pacote das outras vagas na instituição, o ministro português apontou que, "na realidade, se ganhar o candidato holandês, poderão ser quatro lugares [vagos] porque há um holandês no 'board', que terá que sair", referindo-se a Frank Elderson.

"É algo que analisaremos e daí também que a decisão do nosso apoio ainda não esteja formada", referiu Joaquim Miranda Sarmento.

Na 'corrida' à presidência do BCE estão o espanhol Pablo Hernández de Cos e o neerlandês Klaas Knot, cujas candidaturas serão hoje apreciadas pelo Eurogrupo, reunido em Bruxelas, que fará também o ponto da situação sobre as restantes vagas no Conselho Executivo da instituição, sem que esteja prevista qualquer decisão nesta fase.