Na Calheta a igualdade também se mede pela água que chega a cada casa. Somos o concelho mais extenso da região, com todas as suas oito freguesias. Garantir um serviço regular em todas elas exige planeamento, investimento e uma decisão política de assegurar que nenhuma localidade fica para trás.

É essa decisão que estamos a concretizar paulatinamente ainda que o investimento seja pouco visível. No Estreito da Calheta preparámos a instalação de 8,47 quilómetros de rede nova, e a renovação e otimização dos cerca de 40 quilómetros da rede já existente, num investimento de cerca de 2,7 milhões de euros. A candidatura ao Madeira 2030 recebeu proposta favorável e está em audiência prévia. A intervenção deverá servir 1.578 habitantes e reduzir em 46% as perdas reais, para cerca de 160.303 metros cúbicos por ano.

Somada à empreitada dos Prazeres, de cerca de 1,54 milhões de euros, esta intervenção representa mais de 4,2 milhões de euros. Estamos a preparar os serviços públicos para responder ao crescimento e às necessidades de cada freguesia.

Não duvido que o trabalho já realizado também conta e é preciso continuar. Por isso mesmo, desde o início do mandato, além destas duas obras, a Câmara tem feitos inúmeras intervenções pontuais ao longo de todo o concelho e estamos a preparar projetos para a construção de novos reservatórios, investimentos que ultrapassarão largamente um milhão de euros. São obras dispendiosas mas imprescindíveis, porque é necessário assegurar o abastecimento em zonas onde a distância entre as freguesias torna a resposta mais exigente.

A Calheta está a mudar e as redes têm de acompanhar essa mudança. Segundo os dados dos Censos de 2021, este foi o concelho da Região que mais cresceu em número de alojamentos, um aumento na ordem dos 4,7% face a 2011. Os números falam por si, hoje a Calheta conta com 1351 unidades de alojamento local e 39 empreendimentos turísticos, o que representa 6252 camas disponíveis e só em 2026, até o dia 30 de setembro foram contabilizadas 841.784 dormidas. Estes indicadores ajudam a compreender a pressão sobre os serviços e infraestruturas e a importância de antecipar necessidades e assegurar a sustentabilidade de todo o sistema de abastecimento.

E como a água é de todos e para todos, aproveito o momento para partilhar a imperiosa responsabilidade pela forma como usamos este bem essencial. A campanha da Agência Portuguesa do Ambiente, da Águas de Portugal e da ERSAR indica que uma torneira aberta pode gastar até 12 litros por minuto. Fechá-la durante breves minutos enquanto se lavam os dentes pode poupar entre 10 e 30 litros por dia; dois minutos de duche com a água a correr gastam cerca de 24 litros. Uma torneira a pingar desperdiça até 30 litros por dia. Exemplos que todos nós podemos adotar e desta forma contribuir para uma poupança dos recursos e até da própria carteira no final do mês.

Ao Município cabe reduzir as perdas da rede e melhorar o abastecimento. A cada consumidor cabe evitar desperdícios.

Assumo esta prioridade com a convicção de que nenhuma freguesia irá deixar de merecer a nossa atenção neste domínio porque na Calheta, investir na água é garantir qualidade de vida, apoiar o desenvolvimento local e cuidar do futuro de toda a população.