Criança ferida em despiste de bicicleta no Campanário
Uma criança, de nove anos, sofreu esta tarde um despiste de bicicleta nas imediações da Escola da Corujeira, no Campanário.
Segundo foi possível apurar, na sequência do acidente, o jovem ficou com um parafuso 'enfiado' num dos membros superiores.
A vítima foi socorrida pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que prestaram assistência no local, tendo sido posteriormente transportado para o hospital.
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