Uma criança, de nove anos, sofreu esta tarde um despiste de bicicleta nas imediações da Escola da Corujeira, no Campanário.

Segundo foi possível apurar, na sequência do acidente, o jovem ficou com um parafuso 'enfiado' num dos membros superiores.

A vítima foi socorrida pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que prestaram assistência no local, tendo sido posteriormente transportado para o hospital.