IFCN reabre 24 percursos pedestres
O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM (IFCN) informa, em nota enviada, que, na sequência dos trabalhos de avaliação e intervenção desenvolvidos por este Instituto, e de acordo com o levantamento efectuado até à presente data, 24 percursos pedestres da Região Autónoma da Madeira estarão transitáveis a partir de amanhã, 18 de Novembro.
A reabertura abrange os seguintes percursos:
PERCURSOS PEDRESTRES TRANSITÁVEIS
Ilha da Madeira
- PR 1 – Vereda do Areeiro (até ao Miradouro da Pedra Rija);
- PR 1.1 – Vereda da Ilha;
- PR 1.2 – Vereda do Pico Ruivo;
- PR 5 – Vereda das Funduras;
- PR 6 – Levada das 25 Fontes;
- PR 6.1 – Levada do Risco;
- PR 6.2 – Levada do Alecrim;
- PR 6.3 – Vereda da Lagoa do Vento;
- PR 6.4 – Levada Velha do Rabaçal;
- PR 6.5 – Vereda do Pico Fernandes;
- PR 6.6 – Vereda do Túnel do Cavalo;
- PR 6.7 – Vereda da Câmara de Carga do Rabaçal;
- PR 6.8 – Levada do Paul II – Um Caminho para Todos;
- PR 8 – Vereda da Ponta de São Lourenço;
- PR 9 – Levada do Caldeirão Verde;
- PR 9.1 – Levada do Caldeirão Verde – Um Caminho para Todos;
- PR 11 – Vereda dos Balcões;
- PR 13 – Vereda do Fanal;
- PR 13.1 – Vereda da Palha Carga;
- PR 15 – Vereda da Ribeira da Janela;
- PR 18 – Levada do Rei;
- PR 22 – Vereda do Chão dos Louros.
Ilha do Porto Santo
- PR 1 – Vereda do Pico Branco e Terra Chã;
- PR 2 – Vereda do Pico do Castelo.
PERCURSOS PEDRESTRES QUE SE MANTÊM ENCERRADOS
Mantêm-se encerrados os seguintes percursos pedestres, em resultado, também, da persistência de condicionamentos nos acessos aos respectivos pontos de início e da instabilidade das condições no terreno, na sequência dos efeitos provocados pela depressão que afetou o território regional:
Ilha da Madeira
- PR 1 – Vereda do Areeiro (sentido único);
- PR 1.3 – Vereda da Encumeada;
- PR 2 – Vereda do Urzal;
- PR 7 – Levada do Moinho;
- PR 10 – Levada do Furado;
- PR 12 – Caminho Real da Encumeada;
- PR 14 – Levada dos Cedros;
- PR 16 – Levada Fajã do Rodrigues;
- PR 17 – Caminho do Pináculo e Folhadal;
- PR 19 – Caminho Real do Paul do Mar;
- PR 20 – Vereda do Jardim do Mar;
- PR 21 – Caminho do Norte;
- PR 27 – Glaciar de Planalto;
- PR 28 – Levada da Rocha Vermelha.
Ilha do Porto Santo
- PR 3 – Levada do Pico do Castelo.
O IFCN informa, ainda, que a Estrada Florestal que estabelece a ligação entre a Eira do Serrado e o Pico do Areeiro permanece encerrada.
RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA
Apesar da reabertura dos percursos identificados, o IFCN alerta para a necessidade de os utilizadores adoptarem especiais precauções durante a sua realização.
Atendendo a que estes percursos atravessam áreas particularmente expostas às condições meteorológicas e a fenómenos de erosão natural, recomenda o "cumprimento rigoroso das normas de segurança, bem como a consulta prévia da informação atualizada sobre o estado dos percursos."
Caso sejam detectadas situações anómalas durante a utilização dos percursos, nomeadamente quedas de pedras, ramos ou árvores que possam obstruir os caminhos, ou outras ocorrências suscetíveis de colocar em risco a segurança dos utilizadores, solicita-se que as mesmas sejam comunicadas ao Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM.
"O IFCN continuará a acompanhar a evolução das condições no terreno, podendo a situação dos percursos ser objeto de novas actualizações sempre que se justifique", termina a nota enviada.