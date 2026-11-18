O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM (IFCN) informa, em nota enviada, que, na sequência dos trabalhos de avaliação e intervenção desenvolvidos por este Instituto, e de acordo com o levantamento efectuado até à presente data, 24 percursos pedestres da Região Autónoma da Madeira estarão transitáveis a partir de amanhã, 18 de Novembro.

A reabertura abrange os seguintes percursos:

PERCURSOS PEDRESTRES TRANSITÁVEIS

Ilha da Madeira

PR 1 – Vereda do Areeiro (até ao Miradouro da Pedra Rija);

PR 1.1 – Vereda da Ilha;

PR 1.2 – Vereda do Pico Ruivo;

PR 5 – Vereda das Funduras;

PR 6 – Levada das 25 Fontes;

PR 6.1 – Levada do Risco;

PR 6.2 – Levada do Alecrim;

PR 6.3 – Vereda da Lagoa do Vento;

PR 6.4 – Levada Velha do Rabaçal;

PR 6.5 – Vereda do Pico Fernandes;

PR 6.6 – Vereda do Túnel do Cavalo;

PR 6.7 – Vereda da Câmara de Carga do Rabaçal;

PR 6.8 – Levada do Paul II – Um Caminho para Todos;

PR 8 – Vereda da Ponta de São Lourenço;

PR 9 – Levada do Caldeirão Verde;

PR 9.1 – Levada do Caldeirão Verde – Um Caminho para Todos;

PR 11 – Vereda dos Balcões;

PR 13 – Vereda do Fanal;

PR 13.1 – Vereda da Palha Carga;

PR 15 – Vereda da Ribeira da Janela;

PR 18 – Levada do Rei;

PR 22 – Vereda do Chão dos Louros.

Ilha do Porto Santo

PR 1 – Vereda do Pico Branco e Terra Chã;

PR 2 – Vereda do Pico do Castelo.

PERCURSOS PEDRESTRES QUE SE MANTÊM ENCERRADOS

Mantêm-se encerrados os seguintes percursos pedestres, em resultado, também, da persistência de condicionamentos nos acessos aos respectivos pontos de início e da instabilidade das condições no terreno, na sequência dos efeitos provocados pela depressão que afetou o território regional:

Ilha da Madeira

PR 1 – Vereda do Areeiro (sentido único);

PR 1.3 – Vereda da Encumeada;

PR 2 – Vereda do Urzal;

PR 7 – Levada do Moinho;

PR 10 – Levada do Furado;

PR 12 – Caminho Real da Encumeada;

PR 14 – Levada dos Cedros;

PR 16 – Levada Fajã do Rodrigues;

PR 17 – Caminho do Pináculo e Folhadal;

PR 19 – Caminho Real do Paul do Mar;

PR 20 – Vereda do Jardim do Mar;

PR 21 – Caminho do Norte;

PR 27 – Glaciar de Planalto;

PR 28 – Levada da Rocha Vermelha.

Ilha do Porto Santo

PR 3 – Levada do Pico do Castelo.

O IFCN informa, ainda, que a Estrada Florestal que estabelece a ligação entre a Eira do Serrado e o Pico do Areeiro permanece encerrada.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Apesar da reabertura dos percursos identificados, o IFCN alerta para a necessidade de os utilizadores adoptarem especiais precauções durante a sua realização.

Atendendo a que estes percursos atravessam áreas particularmente expostas às condições meteorológicas e a fenómenos de erosão natural, recomenda o "cumprimento rigoroso das normas de segurança, bem como a consulta prévia da informação atualizada sobre o estado dos percursos."

Caso sejam detectadas situações anómalas durante a utilização dos percursos, nomeadamente quedas de pedras, ramos ou árvores que possam obstruir os caminhos, ou outras ocorrências suscetíveis de colocar em risco a segurança dos utilizadores, solicita-se que as mesmas sejam comunicadas ao Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM.

"O IFCN continuará a acompanhar a evolução das condições no terreno, podendo a situação dos percursos ser objeto de novas actualizações sempre que se justifique", termina a nota enviada.