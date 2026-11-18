O Juntos Pelo Povo (JPP) quer saber onde se encontra a estátua do lobo-marinho, da autoria do escultor António Matos, que durante vários anos esteve colocada à entrada do centro de Câmara de Lobos e que, entretanto, foi retirada.

Nuno Freitas, eleito do partido na Assembleia de Freguesia de Câmara de Lobos, exige esclarecimentos à autarquia sobre os motivos da remoção, o estado de conservação da escultura e a possibilidade de voltar a colocá-la num espaço público.

"No lugar da estátua foi colocada uma estrutura metálica que já apresenta sinais de desgaste e que em nada dignifica Câmara de Lobos", critica o eleito, que também recorda a importância daquela obra para a identidade e memória colectiva do concelho.

Segundo Nuno Freitas, o JPP já solicitou esclarecimentos oficiais à Câmara Municipal, mas continua sem obter resposta. Perante o silêncio da autarquia, o partido prepara um novo pedido de informações.

"O património público não pode simplesmente desaparecer sem que os cidadãos saibam onde se encontra, em que condições está conservado e qual o destino que lhe foi dado", sublinha, acrescentando que é "incompreensível" a ausência de esclarecimentos por parte do executivo liderado por Celso Bettencourt.