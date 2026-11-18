O Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia (SNOP) designou o subintendente Dario Sanguedo como seu delegado sindical no Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP).

A nomeação pretende reforçar a presença do sindicato na Região e aproximar a estrutura dos oficiais de polícia que exercem funções na Madeira, explica a nota enviada às redacções. "Com esta nomeação, o SNOP reforça a sua presença e a proximidade junto dos oficiais que servem na Região, que enfrenta desafios próprios de uma realidade insular. O delegado terá a missão de acompanhar de perto as preocupações destes profissionais, de as representar junto das estruturas competentes e de contribuir para o diálogo com a hierarquia da PSP e com as demais entidades."

Segundo o SNOP, o delegado sindical terá como missão acompanhar as preocupações dos profissionais, representá-los junto das estruturas competentes e contribuir para o diálogo com a hierarquia da PSP e outras entidades.

O sindicato considera que a valorização da carreira de oficial, a dignificação da condição policial e a existência de condições adequadas de trabalho são fatores determinantes para a qualidade do serviço prestado à população e para a segurança da Região.

Sob o lema 'Pela diferença, entre todos, faremos mais diferença', Dario Sanguedo assume funções com o compromisso de proximidade e defesa dos interesses socioprofissionais dos oficiais.

O SNOP manifesta ainda disponibilidade para estabelecer relações de diálogo e cooperação institucional com o Governo Regional, a Assembleia Legislativa e outras entidades da Região.