Junta de Freguesia do Caniço abre inscrições para programa de voluntariado 2027

A Junta de Freguesia do Caniço abriu as inscrições para o Programa de Voluntariado 2027, uma iniciativa que pretende reforçar a participação dos cidadãos no trabalho social desenvolvido pela autarquia e mobilizar a comunidade para apoiar pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade.

Sob o mote 'Dê um pouco de si. Seja voluntário!', o programa procura envolver pessoas de diferentes idades e experiências em projectos e actividades de carácter social. Nesta primeira fase, a colaboração estará especialmente direccionada para a Loja Solidária do Caniço, que presta apoio a famílias em situação de vulnerabilidade económica e social.

De acordo com a nota remetida, os voluntários poderão participar na recepção, triagem e organização de bens doados, na preparação de artigos para entrega e no apoio ao funcionamento daquele espaço, bem como em campanhas de solidariedade. Está também prevista a possibilidade de colaboração noutras iniciativas sociais promovidas pela Junta, de acordo com as necessidades identificadas e a disponibilidade de cada participante.

O presidente da Junta de Freguesia do Caniço, Milton Teixeira, considera que o programa representa uma oportunidade para envolver mais pessoas no trabalho desenvolvido diariamente pela autarquia. Milton Teixeira sublinha ainda que o objectivo não é substituir os recursos existentes, mas "juntar mais pessoas a uma causa que é de todos."

Estrutura organizada de voluntariado

A criação do programa surge na continuidade do trabalho social desenvolvido pela Junta de Freguesia, nomeadamente através da Loja Solidária, do apoio socioeducativo e de iniciativas dirigidas às famílias.

Com esta medida, a autarquia pretende criar uma estrutura organizada de voluntariado, com regras de funcionamento, acompanhamento e definição das tarefas a desempenhar. A iniciativa procura também promover a partilha de experiências entre gerações e o espírito de entreajuda na comunidade.

As inscrições estão disponíveis no site da Junta de Freguesia do Caniço. O programa terá início em 2027.

Depois de submeterem o formulário, os interessados deverão aguardar o contacto dos serviços da Junta para o respectivo enquadramento. A inscrição constitui uma manifestação de interesse, não garantindo a admissão automática, uma vez que a selecção dos candidatos ficará sujeita à apreciação e deliberação do Executivo, nos termos das regras do programa.