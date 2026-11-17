As mulheres gastam mais do dobro do tempo que os homens despendem no cuidado de crianças, indica o Índice da Igualdade de Género da União Europeia (UE), divulgado hoje, em Bruxelas.

"Cerca de 41% das mulheres, comparado com 20% de homens, consomem mais de 35 horas no cuidado a crianças por semana", aponta o relatório, reconhecendo que "ainda há um longo caminho a percorrer".

O índice, elaborado pelo Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE, na sigla em inglês) e intitulado este ano "Fazer a licença parental funcionar", confirma que a existência de crianças "ainda define quem faz o grosso do trabalho pago".

Segundo os dados da agência da UE para a igualdade de género, com sede em Vilnius (capital da Lituânia), "nos casais com crianças, os pais trabalham em média o equivalente a 92% de um trabalho a tempo inteiro", enquanto as mães "trabalham o equivalente a 68%".

Ou seja, as mulheres trabalham menos horas a tempo integral, o que se reflete necessariamente nos salários e nas reformas.

A Dinamarca é o único Estado-membro da UE sem diferença de género no cuidado a crianças e um dos poucos que garante que, quando a licença parental chega ao fim, a criança terá garantido um lugar em serviços de apoio à infância.

O EIGE assinala que "a licença parental pode mudar os padrões do cuidado de crianças, mas apenas se os pais [homens] a utilizarem".

Ora, as mulheres representam 74% das beneficiárias de licença parental nos 15 Estados-membros com dados disponíveis sobre este tema.

Além disso, muitos dos homens tiram apenas o tempo mínimo de licença, sendo que "o pagamento é um fator decisivo", aponta o EIGE.

"A licença que os pais [homens] tiram é maior quando é intransmissível e paga adequadamente", constata, recordando o caso da Suécia: quando a licença para os homens aumentou para quatro semanas pagas a 75 a 80% do salário, o gozo da licença subiu de 3% para 60%.

Registando que a atribuição de licenças parentais na UE se expandiu, o EIGE nota que uma em cada dez mulheres e um em cada doze homens não têm direito a esse benefício, particularmente quem trabalha por conta própria ou em empregos mais precários e menos convencionais.

No índice deste ano (ferramenta utilizada para medir a igualdade de género no espaço da UE), a Suécia perde a liderança, pela primeira vez desde 2013, para a França.

Chipre, Hungria e Chéquia registam os desempenhos mais baixos em matéria de igualdade.

A subida de França -- que encabeça o índice pela primeira vez, seguindo-se Suécia, Dinamarca e Espanha -- está sobretudo relacionada com o aumento da igualdade no setor do poder, estando o país perto da paridade de género no governo e nas administrações das maiores empresas e das federações desportivas.

Nestes dois últimos setores, negócios e desporto, o EIGE contabiliza outros 15 Estados-membros que têm reforçado a presença de mulheres em cargos de chefia e liderança.

Em sete Estados-membros as mulheres já ocupam 40% dos cargos de administração nas maiores empresas, "largamente devido a quotas" impostas por lei, observa.

Por outro lado, a esfera do poder, "apesar dos ganhos, continua a ser o domínio mais fraco", com 15 Estados-membros a ficarem-se pelos 40 pontos (em 100).

Apesar disso, "o retrato é bem menos encorajador" nos outros domínios analisados (trabalho, dinheiro, tempo, violência, saúde) com a evolução a acontecer mais lentamente,

Aliás, a esfera do conhecimento -- relacionada com as áreas de estudo desenvolvidas por homens e mulheres -- "andou para trás em 11 Estados-membros desde 2020", especifica o EIGE.

A subida da França "revela o que acontece quando um país decide que a igualdade de género em cargos de poder é a regra e não a exceção", comenta Carlien Scheele, diretora do EIGE, no comunicado de imprensa divulgado a par do relatório.

Porém, assinala, "uma evolução [individual] não faz avançar todo o índice" e, portanto, "ainda há muito a fazer".

A União Europeia, enquanto bloco, continua a progredir em direção à igualdade de género, mas mais lentamente desde 2020, sendo certo que, na última década, todos os Estados-membros têm reduzido "substancialmente" o fosso que os separava da média, ainda que a diferentes velocidades.

Para impedir retrocessos, o EIGE sugere a adoção de "medidas direcionadas" à situação de cada país.

Os estudos do EIGE demonstram que o produto 'per capita' da UE pode aumentar entre 6,1 e 9,6% até 2050 se a igualdade entre homens e mulheres for atingida, o que representa valores em redor dos dois a três mil milhões de euros.