O Mercadinho de Natal de Machico regressa à Praça do Fórum, entre 7 de Dezembro e 10 de Janeiro, com uma edição reforçada em espaços de gastronomia e artesanato e alargada a participantes de toda a Região. A iniciativa municipal procura ganhar dimensão na programação natalícia, criando novas oportunidades de divulgação e comercialização para pequenos negócios e projectos artesanais.

Uma das principais novidades de 2026 é o aumento de dois para quatro espaços de comes e bebes, aos quais se juntam uma barraquinha de vinhos e outra de pastelaria. Também a área de artesanato duplica a capacidade, passando de duas para quatro barraquinhas, que irão alternar semanalmente para permitir a participação de mais artesãos.

O alargamento territorial da iniciativa traduziu-se em perto de 50 inscrições, recebidas pelo Município de Machico, que abriu a participação a artesãos e pequenos projectos de toda a Madeira.

Outra novidade é o funcionamento diário do recinto. De segunda a quinta-feira, estará aberto entre as 18 e as 23 horas; à sexta-feira, até à meia-noite; e aos sábados e domingos, a partir das 16 horas, encerrando, respectivamente, à meia-noite e às 23 horas.

Nos dias 24, 25, 26 e 31 de Dezembro e 1 de Janeiro, o funcionamento será condicionado, podendo manter-se em actividade os espaços de comes e bebes.

A edição contará ainda com vários momentos de animação, cuja programação será divulgada posteriormente. Com o reforço da oferta e o alargamento dos participantes, a autarquia pretende consolidar o Mercadinho como ponto de encontro da quadra natalícia e instrumento de dinamização do comércio e do artesanato regional.