A Acampada de Lisboa pelo direito à habitação decidiu hoje manter uma presença e mobilização permanente nos Restauradores e agendou, para sábado, uma assembleia popular junto à Assembleia da República (AR).

No dia em que assinala um mês desde que foram montadas as tendas no Rossio, este movimento explicou, em comunicado, que foi hoje decidida uma "mobilização permanente nos Restauradores, até que uma nova votação determine o contrário".

"A decisão surge no seguimento da jornada de mobilização convocada para os próximos dias, que terá início na praça José Fontana, seguindo em articulação com a manifestação convocada pela CGTP-IN, no dia 21 de novembro (sábado)".

A Acampada de Lisboa explicou que a mobilização "pretende reunir diferentes lutas e reivindicações sociais, reforçando a convergência em torno da defesa dos direitos de quem vive e trabalha em Portugal, com particular destaque para o direito à habitação".

Para este movimento, o espaço dos Restauradores continuará a ser afirmado como "lugar de encontro, resistência, organização e participação popular".

Para sábado, a Acampada de Lisboa marcou uma assembleia popular para junto da AR, apelando para que sejam levadas tendas e adiantando que será discutida a pernoita neste local "sem desmobilizar dos restauradores".

"Nessa assembleia daremos continuidade ao processo de discussão coletiva e à exigência de respostas políticas concretas e quais serão os próximos passos", detalhou ainda este movimento.

Fonte da Acampada de Lisboa adiantou à Lusa, pelas 23:00 de hoje, que estavam cerca de 50 tendas nos Restauradores e que dezenas de pessoas se preparavam para pernoitar no local.

A assinalar um mês deste movimento pelo direito à habitação em Lisboa, a mesma fonte realçou que se encontravam, pelas 23:00, centenas de pessoas na praça.

O movimento voltou, na noite deste sábado, a montar tendas, mas desta vez na Praça dos Restauradores, perante a impossibilidade de regresso ao Rossio, onde a Câmara de Lisboa montou o Mercado de Natal assim que os manifestantes levantaram o acampamento antes da passagem das depressões Bruna e Charles.

Os atuais protestos contra a crise na habitação tiveram início no Porto em 10 de outubro e expandiram-se a Lisboa, mas já motivaram também concentrações noutras cidades.

Os manifestantes exigem, entre outras coisas, a reversão da nova lei do arrendamento, um travão à aquisição de habitação por parte dos fundos imobiliários e tetos "verdadeiramente acessíveis" à renda.