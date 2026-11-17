Uma perícia pedida pelo tribunal de instrução de Lisboa concluiu que seria impossível para o Navio da República Portuguesa (NRP) Mondego ter feito o acompanhamento de um navio russo, em Março de 2023.

No âmbito do processo que está em fase de instrução e que envolve 13 militares acusados de insubordinação, que recusaram fazer uma missão de acompanhamento de um navio russo, no arquipélago da Madeira, o tribunal pediu uma perícia à Escola Superior Náutica Infante D. Henrique e, segundo o documento a que a Lusa teve hoje acesso, "dos cálculos efetuados, conclui-se que o navio português não conseguiria chegar a um ponto de interseção relativamente ao navio russo".

Uma vez que o navio português tinha capacidade para uma velocidade de sete nós, cerca de 13 quilómetros por hora, e o navio russo tinha uma velocidade de 15 nós, o equivalente a cerca de 28 quilómetros por hora, os peritos consideraram que "o acompanhamento seria impossível".

No documento com data de 06 de novembro, e avançado pelo Correio da Manhã, o relatório pericial clarifica que "dos cálculos efetuados, o NRP Mondego a navegar a sete nós, levaria 2 horas e 10 minutos, aproximadamente, a ultrapassar a Ponta de S. Lourenço", no arquipélago da Madeira.

Neste processo, os 13 militares foram acusados de insubordinação, tendo o Ministério Público defendido na acusação que o NRP Mondego "possuía capacidade de largar para o mar, ainda que com algumas condições degradadas", incluindo fissuras no convés, um motor inoperacional e uma avaria na bomba de refrigeração do motor".

Para o Ministério Público, caso se verificassem "condições impossíveis para cumprir a missão, o comandante podia decidir regressar ao porto", lê-se na acusação.

Além deste, existe outro processo que envolve apenas três militares do NRP Mondego, acusados pelo Ministério Público de violação do segredo de Estado e absolvidos em outubro pelo Tribunal Central Criminal de Lisboa.

Em causa estava o envio de informações sobre o estado do navio às associações de sargentos e praças, mas o tribunal entendeu não ter sido provado que o objetivo seria tornar públicas as limitações técnicas do NRP Mondego, nem que tenham sido colocados em causa os interesses e a segurança do Estado.