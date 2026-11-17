A importância estratégica da Madeira no Atlântico, o reforço das capacidades europeias de segurança e defesa e a necessidade de instituições credíveis para interpretar a realidade internacional estiveram em destaque na sessão de abertura da 9.ª edição do Curso Intensivo de Segurança e Defesa (CISEDE), que decorreu esta tarde, no Salão Nobre do Governo Regional.

Na sua intervenção, o presidente do Governo Regional começou por alertar para um contexto internacional em que “a difusão da inverdade e a destruição dos factos parecem ter-se tornado regra”, marcado pelas disputas entre economias dominantes e emergentes. Perante este cenário, Miguel Albuquerque defendeu que nada substitui a existência de instituições credíveis, “capazes de conferir rigor e credibilidade à análise das evidências factuais e de nos proporcionar instrumentos para pensar e reflectir sobre a nossa realidade presente e futura”.

Recordando que, na edição do ano passado, tinha defendido a importância de uma política atlântica, por contraposição a uma política predominantemente continental, o governante considerou que essa continua a ser uma questão central. O desafio passa, afirmou, por valorizar aquela que constitui uma das principais vantagens estratégicas do país: a sua geografia.

Miguel Albuquerque considerou igualmente positivo o caminho que a União Europeia está a seguir no sentido de reforçar as capacidades europeias de segurança e defesa, atribuindo aos países europeus maiores responsabilidades neste domínio.

Também antes da sessão, numa mensagem gravada dirigida aos participantes, a directora do Instituto da Defesa Nacional (IDN), Isabel Ferreira Nunes, sublinhou a importância da formação descentralizada e do reforço de uma cultura de segurança e defesa.

A responsável enquadrou a realização do curso no actual contexto internacional, marcado pela guerra na Europa, pela proliferação de riscos e ameaças, tanto no domínio físico como no ciberespaço, pela gestão de crises complexas, pelas dependências energéticas e pela crescente competição estratégica entre Estados.

O director do curso, Capitão de Mar e Guerra José Picoto, foi reconhecido pelo empenho e profissionalismo na organização da iniciativa, tendo sido igualmente destacada a colaboração das equipas do Governo Regional da Madeira nas diferentes fases de planeamento e concretização.

Em declarações aos jornalistas, José Picoto explicou que um dos principais objectivos do curso é proporcionar aos participantes informação que lhes permita compreender melhor a realidade internacional e algumas das decisões que estão a ser tomadas.

“Vivemos num momento de muita incerteza, numa realidade internacional que resulta da reafirmação e da utilização da força para resolver alguns assuntos, algo que, nos últimos 30 ou 50 anos, se calhar não vimos acontecer com esta expressão”, afirmou, considerando que as pessoas terão de se habituar a viver com esta nova realidade.

O director do CISEDE observou ainda que também a percepção dos governantes e dos decisores tem vindo a mudar, sobretudo no que diz respeito à necessidade de investir mais no sector da defesa.

Neste contexto, destacou o papel dos arquipélagos portugueses na afirmação da presença nacional no Atlântico. “A Madeira e os Açores são os dois arquipélagos que dão maior profundidade e maior extensão à nossa influência atlântica”, sublinhou.

José Picoto acrescentou que, apesar de a Madeira não dispor de uma base com as características da Base das Lajes, nos Açores, constitui “um ponto de apoio significativo para determinadas acções em que se deve e pode manter a soberania das nossas zonas de jurisdição”.

A 9.ª edição do CISEDE decorre em três módulos, em formato presencial e online. O primeiro e o terceiro têm lugar no Auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico, no Funchal, enquanto o segundo decorre em regime online síncrono, através da plataforma Zoom, numa sala virtual do Instituto da Defesa Nacional.

Sem encargos para os auditores, o curso tem a natureza de formação intensiva e pretende contribuir para a formação de cidadãos mais informados e sensibilizados, dotando-os de melhores ferramentas para intervir em matérias relacionadas com a segurança e defesa nacional e internacional, numa perspectiva abrangente e integrada.