A Escola Secundária Francisco Franco está a receber uma intervenção de requalificação no valor de 2,4 milhões de euros, ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A obra abrange cerca de 70 salas e inclui a instalação de tectos falsos para melhorar a acústica, iluminação LED em todo o edifício e vidros duplos em todas as janelas.

Segundo Miguel Albuquerque, estas melhorias permitirão reduzir em 50% os consumos energéticos, representando uma poupança mensal entre 2.000 e 3.000 euros.

À margem de uma visita à escola, o presidente do Governo Regional destacou a importância do investimento para melhorar o conforto dos alunos, professores e funcionários, bem como as condições de funcionamento do estabelecimento.