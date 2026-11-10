Mercadinho do Chafariz cancelado devido ao mau tempo

O Mercadinho do Chafariz, que se deveria realizar esta quarta-feira, dia 11 de Novembro, está cancelado devido à previsão de mau tempo. A Câmara Municipal do Funchal informa que a iniciativa regressa na próxima semana.

A iniciativa decorre, normalmente, às quartas-feiras, no Largo do Chafariz, entre as 6h e as 14 horas. No entanto, dado que estão emitidos avisos vermelho e laranja para amanhã, a autarquia optou por cancelar o mercadinho, como medida preventiva.