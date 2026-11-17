Miguel Albuquerque recusou comentar a polémica em torno da utilização do Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, pelo Marítimo, depois de o presidente do Conselho Fiscal do clube ter afirmado que foi enganado pela Sociedade de Desenvolvimento.

"Tenham piedade de mim! Isto são tudo coisas à madeirense, penoso, Sociedade, Marítimo, coisas para resolverem dentro de casa. Sentem-se numa cadeira e entendam-se", afirmou o presidente do Governo Regional, à margem de uma visita à Escola Secundária Francisco Franco.