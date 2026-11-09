Exposição 'Laços Invisíveis' salienta papel do voluntariado numa sociedade solidária

A Associação Casa do Voluntário juntou-se a 22 instituições de solidariedade social para dar forma à XIX Exposição Solidária 'Laços Invisíveis', que foi inaugurada esta segunda-feira, no átrio da Câmara Municipal do Funchal. Jorge Carvalho destacou a importância do voluntariado enquanto expressão de compromisso e solidariedade, sublinhando que “o voluntariado é emprestar o que nós temos de melhor, o nosso saber, e dar aos outros”.

Na ocasião estiveram presentes não só o presidente da Câmara Municipal do Funchal, mas também a vereadora com o pelouro da Área Social, Helena Leal, entre outras entidades. A exposição pode ser visitada até ao próximo dia 20 de Novembro, das 9h às 17 horas.

O autarca salientou que a exposição constitui uma homenagem a todos aqueles que, nas diferentes instituições, contribuem para uma sociedade mais solidária, disponibilizando parte do seu tempo e das suas vidas para apoiar quem mais precisa.

Jorge Carvalho assumiu que "é efectivamente, um compromisso com o próximo” e realçou a dedicação de todos os que trabalham diariamente em prol da comunidade. Além disso, fez questão de endereçar uma palavra de reconhecimento às instituições envolvidas e aos seus voluntários, agradecendo o trabalho desenvolvido e reafirmando a disponibilidade da Câmara Municipal do Funchal para acolher e apoiar iniciativas que dão visibilidade à missão e ao impacto do voluntariado na construção de uma sociedade mais participativa, solidária e atenta aos outros.