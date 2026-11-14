Marítimo não abdica dos 5.000 euros para utilizar o Centro Desportivo da Madeira

Em declarações à RDP Madeira, Élia Ribeiro, presidente das Sociedades de Desenvolvimento da Madeira, afirmou que a entidade aguarda uma resposta do Marítimo para a assinatura do protocolo de utilização do Centro Desportivo da Madeira, em condições idênticas às acordadas com o Nacional.

Na sequência dessas declarações, o Presidente do Club Sport Marítimo, Carlos André Gomes, esclarece que o Clube continua a aguardar resposta a dois ofícios enviados à Sociedade de Desenvolvimento da Ponta Oeste. Os pedidos de esclarecimento incidem sobre o aumento do valor mensal e a decisão de interromper a negociação tripartida e celebrar um acordo apenas com o Nacional.

O Marítimo reafirma o interesse na utilização do espaço pelo valor mensal inicialmente apresentado, de 5.000 euros.

"Na sequência das declarações da presidente das Sociedades de Desenvolvimento da Madeira, Élia Ribeiro, reafirmo que o Marítimo mantém o interesse na utilização do Centro Desportivo da Madeira e continua a aguardar esclarecimentos sobre o aumento do valor mensal de 5.000 para 8.500 euros, acrescidos de IVA. A justificação apresentada, de que esse aumento resulta das exigências dos clubes, não é aceitável: essas exigências constam do caderno de encargos para a contratação dos serviços de manutenção do relvado, mas a própria Ponta Oeste retirou-as da minuta do protocolo tripartido", pode ler-se no comunicado publicado pelos verde-rubros na seu site oficial.

"Aguardamos também uma explicação para a decisão de interromper a negociação tripartida e celebrar um acordo apenas com o Nacional. Não havendo entendimento entre as três partes, consideramos que a solução deveria passar pelo lançamento de um concurso público, com critérios transparentes e iguais para todos. Uma decisão sobre a utilização de uma infraestrutura pública não pode beneficiar um clube em prejuízo de outro.

O Marítimo nunca comunicou qualquer desistência ou indisponibilidade para celebrar o protocolo. Continuamos interessados na utilização do Centro Desportivo da Madeira pelo valor mensal inicialmente apresentado, de 5.000 euros. Cabe agora à Ponta Oeste esclarecer estas questões para que possamos decidir os passos seguintes", afirma ainda a nota assinada pelo presidente do CS Marítimo, Carlos André Gomes.