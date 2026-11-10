Sociedades de Desenvolvimento encerram temporariamente os seus empreendimentos

As Sociedades de Desenvolvimento vão encerrar temporariamente os empreendimentos sob a sua gestão, como medida preventiva face à passagem da Depressão Charles pela Madeira. A decisão segue as recomendações do Governo Regional e visa proteger trabalhadores e utilizadores.

Os empreendimentos, nos casos aplicáveis, encerram hoje, dia 10 de Novembro, às 20 horas, e só reabrem amanhã, dia 11, às 13 horas. A medida abrange todos os espaços sob gestão directa das Sociedades de Desenvolvimento.

Os serviços da Sede estarão encerrados durante a manhã de 11 de Novembro. Os trabalhadores permanecem em regime de teletrabalho até às 13 horas.

Segundo o comunicado, estão em curso acções de prevenção e acompanhamento, com especial atenção às condições de segurança, conservação e funcionamento dos espaços e equipamentos. O encerramento permitirá também realizar as verificações e intervenções necessárias antes da retoma da actividade.

As Sociedades de Desenvolvimento garantem que continuarão a acompanhar a evolução das condições meteorológicas, em articulação com as autoridades regionais, e admitem adoptar medidas adicionais se tal se justificar.

Em nota final, a entidade sublinha que a segurança de todos é a prioridade e apela à compreensão e colaboração dos utilizadores e visitantes, lamentando os constrangimentos causados.