O Presidente norte-americano garantiu hoje estar a levar "muito a sério" um possível ataque iraniano contra Washington, plano avançado pela televisão CNN, sublinhando que, se isso acontecer, Teerão pagará o mais alto preço.

"Espero que não [aconteça], mas estamos a levar isto muito a sério", disse Donald Trump questionado por um jornalista sobre o assunto durante uma conferência de imprensa realizada nas Filipinas, onde está para participar numa cimeira da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

A CNN noticiou na segunda-feira, citando várias fontes do Governo norte-americano, que o Irão parece estar a planear um ataque contra membros da equipa de Trump em Washington, e que os serviços de informações norte-americanos intercetaram conversações iranianas sobre planos de atacar solo norte-americano com bombas contendo material nuclear de baixa potência para amplificar os efeitos de uma explosão.

"Se o fizerem, pagarão um preço que nunca nenhum país pagou", sublinhou Trump durante a fotografia oficial dos líderes do Quad, ou Diálogo de Segurança Quadrilateral, composto pela Austrália, Estados Unidos, Índia e Japão.

De acordo com a CNN, fontes norte-americanas disseram acreditar que, para já, estes planos indicam apenas uma disponibilidade para explorar opções de possível retaliação contra os Estados Unidos, mas não consideram provável um ataque iminente.

As interceções sugerem a possibilidade de os agentes iranianos poderem ter obtido materiais para o fabrico de bombas dentro dos Estados Unidos, mas os responsáveis dos serviços de informação divergem quanto à credibilidade destas conversas.